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Заработанные на субботнике деньги пойдут на реконтрукцию, благоустройство и строительство
23.04.2017 09:45 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте и регионе в общереспубликанском субботнике приняло участие около 430 тысяч человек,
Заработанные на республиканском субботнике деньги пойдут на восстановление и реконструкцию историко-культурных ценностей, благоустройство памятных мест, завершение строительства молодежного патриотического центра, детских оздоровительных лагерей, а также на подготовку к 1000-летию города.
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А также на подготовку к 1000-летию города.
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