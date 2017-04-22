В Бресте и регионе в общереспубликанском субботнике приняло участие около 430 тысяч человек, сообщает Брестский горисполком.



Фото: Брестский горисполком

Заработанные на республиканском субботнике деньги пойдут на восстановление и реконструкцию историко-культурных ценностей, благоустройство памятных мест, завершение строительства молодежного патриотического центра, детских оздоровительных лагерей, а также на подготовку к 1000-летию города.