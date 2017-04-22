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Заработанные на субботнике деньги пойдут на реконтрукцию, благоустройство и строительство

23.04.2017 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте и регионе в общереспубликанском субботнике приняло участие около 430 тысяч человек, сообщает Брестский горисполком.


Фото: Брестский горисполком

Заработанные на республиканском субботнике деньги пойдут на восстановление и реконструкцию историко-культурных ценностей, благоустройство памятных мест, завершение строительства молодежного патриотического центра, детских оздоровительных лагерей, а также на подготовку к 1000-летию города.

 
Теги: Брест
 
 
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