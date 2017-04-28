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На Земле существует не шесть континентов, а семь – учёные

29.04.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Ученые из Геологического общества США пришли к выводу, что на Земле существует не шесть континентов, а семь.  Соответствующее исследование было опубликовано на сайте организации.

По мнению ученых, Новую Зеландию, Каледонию и близлежащие острова следует считать единым континентом, поскольку они расположены на единой континентальной плите, 94 процента которой скрыты под Тихим океаном.

В исследовании отмечается, что области континента, расположенные на суше, отвечают всем требованиям, предъявляемым к континенту: их границы четко сформированы, геология разнообразна и отлична от других частей света, имеются залежи полезных ископаемых и значительно более обширные, чем у островов континентальные шельфы.

tvzvezda.ru

 
 
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Ученые из Геологического общества США пришли к выводу, что на Земле существует не шесть континентов, а семь.  Соответствующее исследование было опубликовано на...

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