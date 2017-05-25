Творите благо!

«Книга — источник мудрости, знаний и науки…» Такую благотворительную акцию проводит Национальная библиотека Беларуси. Название данного масштабного мероприятия было определено исходя из философских рассуждений знаменитого белорусского и восточнославянского первопечатника Франциска Скорины, который именно таким образом обозначил исключительную роль книги в развитии человечества.



— Акция будет проходить на протяжении 2017 года в рамках общенационального празднования 500‑летия белорусского книгопечатания, — рассказал заместитель директора Нацио­нальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности кандидат культурологии Александр Суша. — В ней участвуют известные белорусские издательства и информационные учреждения, среди которых — «Беларусь», «Мастацкая літаратура» и другие. В рамках проекта библиотекам учреждений социального типа будут передаваться печатные издания для пополнения фондов и коллекций.

Присоединиться к благородному делу имеют возможность все желающие. Подробную информацию на сей счет можно получить у сотрудников отдела комплектования фондов Национальной библиотеки Беларуси. Контактные телефоны: (8 017) 293‑25‑20, 293-25-83.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото из архива Национальной библиотеки Беларуси