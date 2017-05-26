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Второй Дипломатический турнир по теннису состоялся в Минске

27.05.2017 19:42 — Новости Общества | БелТА  
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Второй Дипломатический турнир по теннису состоялся в Минске

27 мая, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Второй Дипломатический турнир по теннису 27 мая состоялся в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Спортивное состязание было организовано Министерством иностранных дел Беларуси, Белорусской теннисной федерацией (БТФ) и государственным учреждением "Дипсервис". В соревнованиях приняли участие руководители и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, представители Министерства иностранных дел, а также других органов государственного управления.

Участники турнира соревновались в индивидуальном, парном и смешанном разрядах. Победу в индивидуальных соревнованиях одержал заместитель начальника управления международной безопасности МИД Беларуси Николай Овсянко, в парном мужском разряде первенствовали начальник управления координации и планирования Владимир Астапенко и заместитель начальника управления международной безопасности внешнеполитического ведомства Николай Овсянко, в миксте сильнейшими стали представители посольства России.

Награды и призы победителям турнира вручили министр иностранных дел Владимир Макей, председатель БТФ Сергей Тетерин, начальник "Дипсервиса" Александр Осмоловский.

На церемонии закрытия турнира Владимир Макей высказал благодарность всем участникам за спортивный дух и азарт, проявленные во время соревнований, а также выразил уверенность, что такие мероприятия не только поощряют здоровый образ жизни, но и способствуют укреплению взаимопонимания и солидарности всех участников. "Мы реализуем установку, что нация должна быть здоровой. И в перспективе планируем развивать практику подобных спортивных состязаний", - сказал министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивное состязание было организовано Министерством иностранных дел Беларуси, Белорусской теннисной федерацией (БТФ) и государственным учреждением...

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