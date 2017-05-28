Доброе утро!

Начните новую рабочую неделю с позитива: посмотрите, как делают белорусское мороженое . И детям покажите — на «мороженных» производствах есть, пусть небольшие, но моря шоколадной глазури и, конечно же, бесконечное количество еще не застывшего мороженого. Дети, еще три дня школы — и это всё ваше! А если ваш ребенок из тех, кто хочет зарабатывать на мороженое самостоятельно, а не просить у родителей — вот здесь рассказываем, где школьнику найти работу на лето .

ВАЖНОЕ

Начальник белорусской ГАИ анонсировал новую редакцию ПДД — в частности, пообещал «создать более конкретные правила, в каком месте и в какое время водитель должен остановиться, чтобы пропустить пешехода». А еще пообещал, что письма счастья будут приходить по СМС.

Беларусь внезапно стала основным покупателем турецких помидоров — за первый квартал наша страна купила томатов на 32,4 миллиона долларов. Да-да, тех самых, что все еще под санкциями в России. Совпадение, скажете вы?





Брестское «Динамо» в драматичной серии пенальти завоевало Кубок Беларуси . После победы «Динамо» часть людей с сектора брестчан ринулись на поле стадиона, где некоторых жестко встретил ОМОН . А Гродно встретил финал Кубка Беларуси по футболу">вот здесь можно посмотреть, как Гродно встретил финал Кубка. Жара, говорят, была ужасная.

В США на 90-м году жизни умер бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймса Картера Збигнев Бжезинский. Его считали одним из самых влиятельных геостратегов США. Особое внимание он уделял изучению СССР и социалистических стран на предмет противостояния «советской экспансии». Вот здесь мы собрали несколько ярких цитат и пророчеств политолога.

На французском Лазурном берегу завершился 70-й Каннский кинофестиваль. Главную награду получил швед Рубен Остлунд с фильмом «Квадрат». Фаворит кинопрессы российский режиссер Андрей Звягинцев получил лишь приз жюри. Вот как выглядит список победителей в остальных номинациях, а вот здесь мы собрали самые необычные платья кинофестиваля.

ПОПУЛЯРНОЕ

Посмотрели, как рабочие отмечали день рождения МТЗ — в выходные промышленный гигант отпраздновал свой 71-й год. Завод устроил для них обширную развлекательную программу: песни Алисы Вокс, танец тракторов, лазерное шоу и салют. А мы узнали, во сколько обошлись такие гулянья и что сотрудники МТЗ думают о своем руководстве. Еще, кстати, здесь продемонстрировали «новый вид искусства» — тракторный балет. Завораживающее шоу длилось больше 20 минут, за ним следили камеры TUT.BY на земле и в воздухе .





Прошли по столичному рынку, посетили один из торговых центров и изучили цены в интернет-магазинах, чтобы выяснить, где дешевле одеваться . Не от хорошей жизни, ага.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

О небольшом гродненском предприятии «Кажан», кажется, в Беларуси и родном городе мало кто знает, а здесь делают эксклюзивные сумки, которые охотно покупают за границей. Смотрите, какие классные ! Говорят, их даже в Китае подделывают.

Из разных городов Беларуси на фестиваль уличной культуры и спорта съехались юные экстремалы. Мы познакомились с яркими представителями воркаута, стрибола, брейкданса, паркура, скейтборда и BMX. Смотрите, как парни выглядят в деле .

Побывали в деревне, которую Короткевич назвал «адной з найпрыгажэйшых вёсак Беларусі». На первый взгляд, в Кракотке нет ничего особенного — несколько десятков домов протянулись вдоль единственной улицы, асфальтированная дорога, автобусная остановка, православный крест на перекрестке, церковь на пригорке и единственный магазин. Но это лишь на первый взгляд .





Группы 90-х неизменно собирают в Минске аншлаги. Вот и «Руки вверх» собрали полный Дворец спорта. Мы посмотрели, как четыре тысячи минчан ностальгировали и подпевали известным хитам. «Забирай меня скорей, увози за сто морей» и вот это вот всё — в нашем небольшом фоторепортаже .

Все новости субботы, 27 мая

Все новости воскресенья, 28 мая

И вот вам напоследок логическая задачка — вдруг пропустили ее в выходные. Проверьте: найдете ли вы сокровища , если подвернется такая возможность? Но поторопитесь — наши ребята из 42.TUT.BY уже совсем скоро опубликуют ответ.

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