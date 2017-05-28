Уровень малообеспеченности в январе-марте составил 4,3% - Белстат

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-марте текущего года уровень малообеспеченности (удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения - национальной черты малообеспеченности) составил 4,3%. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Этот показатель в четвертом квартале 2016 года был 4,4%.

Среди регионов республики наименьший уровень малообеспеченности в январе-марте 2017 года отмечен в Минске (1,4%), наибольший - в Брестской и Гомельской областях (5,9%). Этот показатель в Гродненской области составил в первом квартале нынешнего года 3,4%, в Минской области - 4,3%, в Витебской области - 5%, в Могилевской области - 5,3%.

В целом по республике среди домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет уровень малообеспеченности в январе-марте равнялся 8,8%, среди домашних хозяйства без детей - 2,1%, в том числе домашних хозяйств, состоящих из 1 человек, - 1,8%.-0-