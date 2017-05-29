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"Жизнь - самое ценное, что можно подарить другому". Поляк стал донором для 5-летней белоруски
29.05.2017 22:56 — Новости Общества | Tut.by
Полицейский из польского города Слубице Анджей Вашак стал донором костного мозга для 5-летнй белоруски, заболевшей лейкемией. Как рассказал Анджей «
По словам Вашака, стать донором он решил благодаря гражданской кампании, которая проходила в его городе, и три года назад зарегистрировался в соответствующей базе данных.
«Костный мозг у меня взяли в апреле во Вроцлаве. Потом мне позвонили из фонда и сказали, что его пересадили 5-летней девочке из Беларуси», — рассказал Вашак.
Полицейский говорит, что очень обрадовался, когда узнал, что помог именно ребенку.
«У меня у самого сын такого возраста, поэтому для меня это стало радостью вдвойне. Национальность не имеет значения. Главное, что я смог помочь. Очень надеюсь, что у маленькой белоруски все будет хорошо. Жизнь — это самое ценное, что можно подарить другому», — говорит Анджей Вашак и призывает и других становиться донорами.
Встретиться с белорусской девочкой польский полицейский сможет через 2 года, когда пациентка поправится. Если обе стороны дадут согласие, то фонд организует такую встречу.
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Полицейский из польского города Слубице Анджей Вашак стал донором костного мозга для 5-летнй белоруски, заболевшей лейкемией.
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