Барак Обама 8 лет носил на приемы один и тот же смокинг

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Бывший президент США Барак Обама в течение восьми лет надевал на официальные мероприятия один и тот же смокинг, сообщила его супруга Мишель, пишет издание Daily Mail .

Бывшая первая леди США выступила на конференции Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC) в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). При этом Мишель Обама ответила на ряд вопросов, в том числе относительно одежды. Она заявила, что СМИ постоянно обсуждали ее наряды на официальных приемах, но никто не обратил на один и тот же костюм супруга.

"Фотографируют, какую обувь я ношу, браслеты, колье. Но никто не комментирует, что в течение восьми лет он (Барак Обама – Sputnik) носил один и тот же смокинг, одни и те же туфли", – сказала бывшая первая леди.

Мишель Обама также заявила, что ее муж даже гордился этим фактом.

Барак Обама покинул Белый дом в январе прошлого года. Его на высшем государственном посту США сменил миллиардер Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах 2016 года над Хиллари Клинтон.