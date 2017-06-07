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Барак Обама 8 лет носил на приемы один и тот же смокинг

07.06.2017 22:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Бывший президент США Барак Обама в течение восьми лет надевал на официальные мероприятия один и тот же смокинг, сообщила его супруга Мишель, пишет издание Daily Mail.

Барак Обама 8 лет носил на приемы один и тот же смокинг
© Фото: Obama
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Бывшая первая леди США выступила на конференции Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC) в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). При этом Мишель Обама ответила на ряд вопросов, в том числе относительно одежды. Она заявила, что СМИ постоянно обсуждали ее наряды на официальных приемах, но никто не обратил на один и тот же костюм супруга.

"Фотографируют, какую обувь я ношу, браслеты, колье. Но никто не комментирует, что в течение восьми лет он (Барак Обама – Sputnik) носил один и тот же смокинг, одни и те же туфли", – сказала бывшая первая леди.

Мишель Обама также заявила, что ее муж даже гордился этим фактом.

Барак Обама покинул Белый дом в январе прошлого года. Его на высшем государственном посту США сменил миллиардер Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах 2016 года над Хиллари Клинтон.

 
Теги: Минск
 
 
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Супруга экс-президента посетовала, что за все это время в СМИ обсуждали только ее наряды и не обращали внимания на "вечный" костюм супруга.

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