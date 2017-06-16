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Лукашенко: Гельмут Коль – мудрый и дальновидный политик нашей эпохи

16.06.2017 21:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль вошел в историю как мудрый и дальновидный политик, говорится в соболезновании президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с кончиной немецкого политического деятеля.

Лукашенко: Гельмут Коль – мудрый и дальновидный политик нашей эпохи
© REUTERS Tobias Schwarz
Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Глава государства выразил соболезнования федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штанмайеру, а также родным и близким Коля и всему народу Германии.

"Благодаря своей мудрости, дальновидности и плодотворной работе он по праву заслужил признание и уважение не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, справедливо занял место в истории среди известных представителей нашей эпохи", – говорится в телеграмме.

По словам белорусского лидера, в республике с глубокой скорбью узнали о смерти известного политического и государственного деятеля, инициатора объединения Германии. Лукашенко отметил, что Коль стал одним из архитекторов современного европейского экономического пространства.

Экс-канцлер ФРГ умер в пятницу 16 июня в возрасте 87 лет городе Людвигсхафен-ам-Райн. Ряд мировых лидеров уже направил в Германию телеграммы с соболезнованиями.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского лидера, в республике с глубокой скорбью узнали о смерти известного политического и государственного деятеля, инициатора объединения...

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