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Вопрос прав для водителей из РБ закреплен решением Союзного Совмина

19.06.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Белорусские профессиональные водители могут работать в российских транспортных компаниях с национальными водительскими правами, такое решение закреплено постановлением Совета министров Союзного государства, сообщили Sputnik в Постоянном комитете СГ.

Вопрос прав для водителей из РБ закреплен решением Союзного Совмина
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские водители смогут работать в РФ по "родным" правам

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям – гражданам других государств работать в российских организациях по национальным водительским удостоверениям. В связи с этим многие белорусские граждане, трудящиеся в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы.

"В целях обеспечения должной практической реализации решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года №4 "О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий" и договора между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, установивших, что граждане России и Беларуси имеют равные права на участие в хозяйственной деятельности на территориях сторон, а также что документы, выданные в Беларуси и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации, 16 июня принято постановление Совета Министров Союзного государства", – отмечается в сообщении Посткома.

В Постоянном комитете пояснили, что для граждан Беларуси, временно проживающих или временно пребывающих и работающих в России, являются достаточными водительские удостоверения, выданные компетентными органами Беларуси, для управления транспортными средствами при осуществлении трудовой деятельности в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь белорусские водители законодательно выведены из-под действия федерального закона РФ о правах иностранных водителей.

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