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"Мечтали уехать в Сибирь". Беременную девушку и ее парня будут судить за наркотики

23.06.2017 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Молодые люди приехала покорять Минск, но стали закладчиками спайсов. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уголовное дело в отношении 22-летней девушки и 26-летнего молодого человека уже направлено в суд. Как указано в обвинении, на протяжении 2017 года они занимались распространением наркотических средств в Минске и Минском районе.

Оказалось, возлюбленные родом из Осиповичей. В конце 2016 года они приехали покорять столицу, сняли квартиру. Парень устроился на работу в общепит, а девушка никак не могла найти подходящий вариант. А скоро поняла: она беременна.

— На одном из сайтов она нашла объявление о том, что одному из интернет-магазинов, занимающегося психотропами, требуются курьеры. Оплата производится по факту: за каждую закладку — пять долларов. Девушка не нашла ничего лучшего, как согласиться на эту работу, — рассказывает Сергей Иванченко, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства управлением СК по Минской области. — Девушка скрывала от парня род своей деятельности, и он лишь случайно обнаружил дома электронные весы и непонятные мешочки с порошком. Со слов парня, он пытался отговорить ее от этого занятия. Однако, та стояла на своем, и, по версии парня, он решил помогать ей в этом, лишь из-за того, чтобы с ней ничего не случилось. Так девушка вовлекла молодого человека в преступную деятельность.

Чуть позже девушка рассказала: узнав, что беременна, решила заработать приличную сумму денег, чтобы исполнить свою мечту — уехать жить в Сибирь.

В феврале 2017 года сотрудники милиции задержали молодых людей в лесу, где те делали закладки. Во время обыска у них нашли 30 контейнеров с психотропами.

Пару будут судить по ч.3 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, совершенные группой лиц». Каждому из них грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые люди приехали покорять Минск, но стали закладчиками спайсов. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

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