Лекарства из конопли появятся в польских аптеках

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Законопроект, который позволит нуждающимся пациентам лечиться препаратами из конопли, принял Сейм Польши, передает РИА Новости.

Такие лекарства, согласно новым нормам, можно будет купить в аптеке по рецепту. Готовить препарат будут на месте, но из импортного сырья. Предложение выращивать коноплю в Польше исключили из текста документа.

Проект поправок к закону о противодействии наркомании готовила фракция Кукиз'15. Разработчики предлагали разрешить пациенту самостоятельно выращивать себе сырье для производства необходимого лекарства. Такое же право предполагалось предоставить опекунам больных, а также общественным организациям.

Эту поправку "больные и их семьи ждут годами", заявил во время голосования Ежи Козловский из Кукиз'15. Он заметил, что окончательная формулировка закона является несовершенной, в том числе из-за запрета выращивать сырье в Польше.

"Я надеюсь, что мы вернемся к этим разговорам так быстро, как сможем", — сказал он.

Тем не менее, за принятие закона в окончательной редакции высказались 440 депутатов, двое проголосовали против и один — воздержался.

Кроме того, депутаты договорились примерно через три месяца после вступления закона в силу провести проанализировать результаты нововведения и, возможно, предложить новые поправки.