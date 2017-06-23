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Лекарства из конопли появятся в польских аптеках
24.06.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Законопроект, который позволит нуждающимся пациентам лечиться препаратами из конопли, принял Сейм Польши, передает РИА Новости.
Такие лекарства, согласно новым нормам, можно будет купить в аптеке по рецепту. Готовить препарат будут на месте, но из импортного сырья. Предложение выращивать коноплю в Польше исключили из текста документа.
Проект поправок к закону о противодействии наркомании готовила фракция Кукиз'15. Разработчики предлагали разрешить пациенту самостоятельно выращивать себе сырье для производства необходимого лекарства. Такое же право предполагалось предоставить опекунам больных, а также общественным организациям.
Эту поправку "больные и их семьи ждут годами", заявил во время голосования Ежи Козловский из Кукиз'15. Он заметил, что окончательная формулировка закона является несовершенной, в том числе из-за запрета выращивать сырье в Польше.
"Я надеюсь, что мы вернемся к этим разговорам так быстро, как сможем", — сказал он.
Тем не менее, за принятие закона в окончательной редакции высказались 440 депутатов, двое проголосовали против и один — воздержался.
Кроме того, депутаты договорились примерно через три месяца после вступления закона в силу провести проанализировать результаты нововведения и, возможно, предложить новые поправки.
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Самостоятельно выращивать сырье для лекарства больным, их опекунам, а также общественным организациям Сейм Польши не разрешил.
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