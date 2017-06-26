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Интересная находка. В подвале ликеро-водочного завода нашли бутылки начала прошлого века
27.06.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники Гродненского ликероводочного завода нашли старинные бутылки в пятницу, 23 июня, в подвале предприятия. Пять стеклянных емкостей были спрятаны за стеной.
Здания, где находится ликеро-водочный дворец — старые, постройки начала ХІХ века. Здесь в 1889 открыл пивзавод еврейский предприниматель Лейба Слуцкий. Потом завод перепрофилировался и стал выпускать вино. Начиная со второй половины XX века, мощность завода возросла. Здесь стали производить виноградное вино, виноматерил и уксус.
Что касается находки, то гродненский историк Андрей Вашкевич, говорит, что бутылки первой половины XX века. На предприятии планируют показать находку специалистам. Вполне возможно, что они станут основой музейной экспозиции на заводе.
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Сотрудники Гродненского ликероводочного завода нашли старинные бутылки в пятницу, 23 июня в подвале предприятия. Пять стеклянных емкостей были спрятаны за стеной.
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