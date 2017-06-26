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Ветеринар из Клецкого района подозревают в хищении 25 коров

27.06.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении главного ветврача одного из предприятий Клецкого района. Его подозревают в хищении крупного рогатого скота. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


Фото: sudexpert.gov.by

По данным милиции, с октября 2016 по июнь 2017 ветврач участвовал в хищении скота и дальнейшей его продаже. По документам буренки проходили как негодные и списывались на потери, хотя на самом деле их продавали за наличные коммерческим структурам.

— Фигурант давал незаконные указания рабочим предприятия на перемещение в убойный цех и дальнейший убой поголовья. (…) Покупателями выступали предприятия из других областей, интерес которых состоял в приобретении продукции по более низким ценам, — рассказали в пресс-службе УВД.

По предварительным подсчетам, так с фермы «пропали» 25 голов крупного скота общим весом более 10 тонн. Стоимость похищенного составляет 35 тысяч рублей.

Однако в милиции полагают, что эти цифры — еще не окончательные.

— Устанавливаются другие факты противоправной деятельности подозреваемого лица, а также причастности к незаконным действиям иных лиц, — добавили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи — от 5 до 12 лет лишения свободы.

 
 
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По документам буренки проходили как негодные и списывались на потери, хотя на самом деле их продавали за наличные коммерческим структурам.

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