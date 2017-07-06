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Руководители МИА "Россия сегодня" – одни из лучших медиа-менеджеров РФ

06.07.2017 23:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Топ-менеджеры МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко и Александр Штоль награждены национальной премией в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" в 2017 году.

Эта премия вручается уже второе десятилетие. По итогам конкурсного отбора в текущем году заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко награжден за выдающийся вклад в продвижение русскоязычного СМИ за пределами России. Руководитель фотослужбы агентства Александр Штоль признан лучшим среди представителей информагентств. Он получил приз за создание новых трендов в фотожурналистике.

"Нам удалось всего лишь за два с половиной года с момента старта проекта запустить 10 редакционных мультимедийных центров, которые ежедневно выпускают новости на русском и национальном языках, и за такой короткий отрезок времени вывести Sputnik в число лидеров онлайн-СМИ в 11 странах СНГ и Балтии", — рассказал Благодыренко.

Руководители МИА "Россия сегодня" – одни из лучших медиа-менеджеров РФ
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль

В свою очередь Штоль поблагодарил за высокую оценку его работы.

"Для меня эта премия тем более значима, что в разное время ее лауреатами становились крупнейшие медиа-эксперты и руководители ведущих СМИ России", — сказал он.

Руководители МИА "Россия сегодня" – одни из лучших медиа-менеджеров РФ
© Sputnik Рамиль Ситдиков
XVII Церемония награждения лауреатов премии "Медиа-Менеджер России - 2017"

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, ее миссией является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.

 
Теги: Минск
 
 
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Премия "Медиа-менеджер России" считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений медиабизнеса РФ, в 2017 году были номинированы более 90...

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