Винни-Пуха запретили в китайских соцсетях

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Винни-Пуха запретили в социальных сетях Китая из-за внешнего сходства с главой КНР Си Цзиньпином, сообщила газета Financial Times .

Пропали посты с упоминанием сказочного персонажа из местных китайских социальных сетей Sina Weibo и WeChat в конце минувшей неделе. Кроме того, исчезли и гиф-изображения, а также стикеры с Винни-Пухом.

Официальных объяснений запрету Винни-Пуха так и не последовало, однако эксперты уверены: это произошло из-за того, что все чаще медвежонка начали сравнивать с главой КНР Си Цзиньпином — якобы они имеют внешнее сходство.

Уверены правозащитники в том, что запрет персонажа сказки Алана Милна — ужесточение цензуры перед осенним съездом коммунистической партии Китая.

Сравнивать Си Цзиньпина с Винни-Пухом пользователи социальных сетей начали еще в 2013 году после его появления на людях с экс-президентом США Бараком Обамой. Рядом с американским лидером глава Китая выглядел маленьким и приземистым, а сходства с персонажем сказки добавляет ему и добродушное выражение лица.