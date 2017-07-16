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Винни-Пуха запретили в китайских соцсетях

17.07.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Винни-Пуха запретили в социальных сетях Китая из-за внешнего сходства с главой КНР Си Цзиньпином, сообщила газета Financial Times.

Пропали посты с упоминанием сказочного персонажа из местных китайских социальных сетей Sina Weibo и WeChat в конце минувшей неделе. Кроме того, исчезли и гиф-изображения, а также стикеры с Винни-Пухом.

Официальных объяснений запрету Винни-Пуха так и не последовало, однако эксперты уверены: это произошло из-за того, что все чаще медвежонка начали сравнивать с главой КНР Си Цзиньпином — якобы они имеют внешнее сходство.

Уверены правозащитники в том, что запрет персонажа сказки Алана Милна — ужесточение цензуры перед осенним съездом коммунистической партии Китая.

Сравнивать Си Цзиньпина с Винни-Пухом пользователи социальных сетей начали еще в 2013 году после его появления на людях с экс-президентом США Бараком Обамой. Рядом с американским лидером глава Китая выглядел маленьким и приземистым, а сходства с персонажем сказки добавляет ему и добродушное выражение лица.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Из локальных социальных сетей Китая удалены посты с упоминаниями сказочного героя и удалены его гиф-изображения.

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