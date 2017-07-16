Можно ли научить пить культурно? Психолог - о том, что делать, когда подросток пришел домой пьяным

Лето, свобода, каникулы — то самое время, когда родители могут впервые столкнуться с тем, что их подросший ребенок вернулся домой пьяным. О том, как минимизировать последствия и даже извлечь из случившегося пользу, — психолог Вячеслав Аманацкий.





В вопросе детского пьянства важную роль играют взрослые. Если мама с папой воспринимают выходные и праздники как повод выпить, учить ребенка обратному нечестно — нужно начинать с себя. Важно и доверие. Если про любимых героев сериала или соседей родители расскажут больше, чем про сына или дочь, то подростковое пьянство — лишь симптом нарушений в детско-родительских отношениях и далеко не самый опасный.

Но подростковое пьянство есть и в трезвеннических, и в любящих семьях. Проблему лучше предупредить, чем решать. При алкоголизме важен возраст, когда человек впервые пробует спиртное — чем позже, тем лучше. Однажды ребенок все равно придет домой пьяным. Но от вас зависит, когда это случится — в седьмом классе или на первом курсе вуза.

Отсрочить проблему поможет правильное отношение подростка к алкоголю…

Две точки зрения

По отношению к алкоголю родители делятся на два лагеря. Первые запрещают и расписывают египетские кары за непослушание. Вторые считают, что подросток уже взрослый, «иногда можно» и могут дать ребенку бутылку вина, когда тот идет к друзьям.

Обе позиции и правильны, и ошибочны. Родители из первой группы правы в том, что алкоголь — последнее, что нужно подростку. Родители из второй — законно признают за выросшим ребенком свободу выбора и строят отношения на доверии. Истина посередине: нужно отсрочить первый алкогольный опыт, не разрушая доверие между собой и ребенком, давая подростку возможность выбора.

Добиться этого можно превентивными беседами о вреде спиртного. Но для того, чтобы разговоры достигли цели, нужно избегать распространенных родительских ошибок. Ведь многие из нас…

… запрещают

«У подростков запрет вызывает агрессию и желание поступить наперекор», — с этим многие родители абсолютно не согласны. И они правы: запреты раздражают любого человека, а не только подростка. Что будет, если близкие запретят вам общаться с друзьями? Вы пойдете к друзьям наперекор их воле. Почему? Вам же запретили!

А потому что близкие ничего вам не сделают. Следовать запрету заставляют только санкции за его нарушение. Если водитель разворачивается через две сплошные, его штрафуют и даже лишают прав.

Ввести санкции в случае подростка практически невозможно. Ну, придет он пьяным, и что? Не купите ему шоколадку? Отругаете? Выпороть 14-летнего вряд ли получится, к тому же телесные наказания лишь усугубят проблему.





Что делать

Объясните, что вы плохо относитесь к употреблению спиртного, не используя как слово «нельзя», так и слово «можно». Даже если очень хочется — ведь при вашем отрицательном отношении определенный запрет «прочитывается» и так.

… драматизируют ситуацию

Чем запрещать, лучше рассказать о последствиях алкоизлияний. Но и тут не все однозначно.

Стремясь уберечь ребенка, родители превращают алкоголь в опереточного злодея, яд, пострашнее цианида. Излишняя драматизация приводит к обратному эффекту. Если алкоголь так страшен, почему же родители пьют? Даже если не пьете конкретно вы, то пьет вся страна, а ваш ребенок не слепой. Получается, родители говорят неправду. Это разрушает доверие, а вы становитесь в этом вопросе ненадежным источником: теперь ребенок не прислушается даже к разумным аргументам о вреде алкоголя.

«Наша классная — очень странная женщина — рассказывала про алкоголь очень необычные вещи. Напиваясь, мы часто ее вспоминали. Кто-то начинал бегать по квартире с криком „Я ослеп“, кто-то заявлял, что у него ноги парализовало. Не пить в нашей компании значило стать таким же идиотом, как классуха». Андрей, 19 лет.

Что делать

Алкоголь — действительно яд, вред которого доказан научными исследованиями. И вот о них как раз и нужно рассказывать ребенку. О фактах, о реальной опасности алкоголя, не преуменьшая, но и не преувеличивая ее. Отдельно — о влиянии на организм подростка. Ребенок станет вас слушать, только если почувствует, что вы относитесь к нему как к взрослому и не пытаетесь обмануть.

… стараются искусственно отвлечь ребенка

Праздность — источник пороков. И родители стремятся занять ребенка дополнительными занятиями, секциями и кружками. Вроде логично — у занятого делом ребенка просто не будет времени на пьянство.

На практике выходит иначе — перегруженный ребенок часто находит отдушину в алкоголе.

Увлеченный любимым делом ребенок менее склонен пить. Но много ли таких? Кружки выбирают мама с папой — и заставляют ходить. Алкоголь становится способом противостоять родительской тирании, а у перегруженного ребенка просто нет времени понять, что (кроме спиртного) ему действительно нравится.

Что делать

Если у ребенка есть увлечение, которое нравится ему самому — вас можно поздравить: оно снизит накал подростковых проблем. Если нет — искусственное хобби только усугубит ситуацию. Ослабьте хватку — безделье и скука помогут ребенку найти любимое дело.

…пьют вместе с ребенком

«Если процесс нельзя пресечь, его нужно возглавить», — думают многие и сами предлагают подростку бокал вина на праздник. Миф, что это научит «пить культурно», есть не только у нас, но и во всем мире. Увы, практика показывает: дегустация спиртного с ребенком не позволяет «выпустить пар» и не отбивает желания выпить со сверстниками. Ситуации, когда «немножко можно», создают у подростка иллюзию: родители вполне нормально относятся к пьянству. Лучше им про пьянки, конечно, не рассказывать, но если «спалят» — ничего страшного. Выпивая с друзьями, обычные подростки понимают, что делают что-то не так. Подростки, пьющие с родителями, угрызениями совести не мучаются, и пьют больше, чем их сверстники.

Отдельно стоит отметить: наливать алкоголь младенцам нельзя категорически. Некоторые «остроумные» родители «в шутку» предлагают годовалым детям водки, потешаясь над их скорченным физиономиям. В худшем случае это может закончиться смертью малыша. В лучшем — нарушит развитие внутренних органов и мозга, что скажется впоследствии.

Что делать

Не предлагать детям алкоголь. Поговорить с особо настойчивыми родственниками, которые удивляются, почему вы запрещаете налить вашему «уже взрослому» сыну «по чуть-чуть». Если подросток возмущается, твердо скажите, что не хотите видеть его пьяным. Если подросток спрашивает, почему всем можно, а ему нельзя, объясните, что вы взрослый и приняли такое решение. Будет взрослым он — будет решать сам (совет не подходит родителям, которые «уезжают» из гостей верхом на ребенке). Если ребенок собирается на вечеринку, не давайте ему с собой алкоголь — не провоцируйте.

Ваша категоричность в этом вопросе будет куда весомей открытых запретов

«Как-то раз пошли с мамой в гости. И там дядя Сережа начал предлагать мне выпить. Мне несильно хотелось, но я смотрю, вроде все — и мама — не против. Я подумал: откажусь — обижу человека. Выпил. Не понравилось. Но все вроде посмеялись. А дома мне устроили разнос, что я типа взрослый и должен сам, и бла-бла-бла. А раньше ты мне этого объяснить не могла?» Паша, 17 лет

Что делать, если подросток пришел домой пьяным?





Вечером…

… займите чем-нибудь руки

Чтоб не угробить пьяное «сокровище». На тему эмоций в этой ситуации можно снимать спин-офф мультика «Головоломка»: родителями руководят гнев («да как он только посмел»), страх («он обязательно сопьется!»), печаль («это мы во всем виноваты»), отвращение («пьяный, как свинья») и радость («пришел, слава Богу»).

Стесняться их не нужно. Но и давать волю не следует — от того ваших действий во многом зависят последующие отношения ребенка с алкоголем.

…найдите повод для оптимизма

Во-первых, ребенок не в милиции и не в больнице. Во-вторых, то, что он все-таки пришел домой, говорит о доверии — «недоверчивые» дети предпочитают отлежаться у друзей.

…не превращайте случившееся в повод для смеха

Даже нервного. Это лучше крика и истерик, но тоже вредно — ребенок подумает, что вы относитесь к ситуации, как к чему-то нормальному. Старайтесь вести себя с нейтрально. Если поможет, представьте, что перед вами просто тело, о котором нужно позаботиться.

…убедитесь, что с ребенком все в порядке

Для подростков опасны даже «детские» дозы алкоголя. Если есть подозрения, что ребенок хватанул лишнее, вызовите «Скорую».

…отложите разговор на утро

И уложите ребенка спать. Разговаривать с ним сейчас бессмысленно.

«Когда малая была, отмечали ДР подруги. Контролировать себя еще не умела, пришла пьяная. И мать мне с порога начала „Да как ты могла, да раз так ты могла“. Я говорю, мне в туалет нужно. А она не пускает. Я снова — уже еле сдерживаясь. Не пускает. И снова… В общем, вырвало меня тогда прямо на ковер в прихожей». Маргарита, 19 лет.

Утром…

Когда наутро ребенок прочувствует все последствия похмелья, можно начинать беседу.

… постарайтесь выяснить обстоятельства

Не надо дотошно уточнять каждую деталь — вы не прокурор и выступать против ребенка в суде вам не потребуется. Некоторые обстоятельства ребенок не расскажет даже под пытками: подросток вполне мог выпить, чтобы произвести впечатление на понравившуюся девочку или мальчика, но может быть не готов рассказать об этом родителям.

…не переходите на личности

Критикуйте не ребенка, а оценивайте поступки. Поможет и «я-послание»: говорите не о поступке ребенка, а о своих чувствах. Расскажите, как вы испугались, увидев сына пьяным, насколько вам было стыдно, что ваша дочь не держится на ногах. Подобный разговор вполне может вызвать у ребенка сочувствие.

…расскажите, что значит быть взрослым

Какими бы ни были внешние причины, очень часто первый алкогольный опыт упирается именно в это. Объясните, что взрослый не тот, кто курит и пьет, а тот, кто может совершать поступки и брать за них ответственность.

Можно помочь ребенку извлечь пользу из сложившейся ситуации. Будет здорово, если ребенок поймет, что вел себя неправильно. Но не менее здорово будет, и если вы покажете ребенку, что случившийся с ним опыт — это тоже опыт, и может пригодится в жизни. Лучше всего представить ситуацию таким образом — благодаря вчерашнему опьянению ты понял, что лучше не пить. Похмелье, которое будет испытывать ребенок, станет в этом вашим помощником.