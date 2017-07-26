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"Хотел сделать девушке предложение, а сдал в ломбард". На минчанина завели дело за кражу саксофона
27.07.2017 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Преподаватель игры на саксофоне был вынужден идти в милицию после того, как его 40-летний ученик не вернул назад инструмент. Мужчина убедил музыканта, что так собирается сделать предложение девушке. В реальности саксофон попал в ломбард. Подробности
Две недели 40-летний минчанин брал уроки у саксофониста. На одном из занятий он попросил инструмент на пару дней, чтобы сделать предложение девушке.
Прошло полгода, ученик инструмент не вернул и сменил номер телефона. Родные минчанина уверяли музыканта, что тот ехал на заработки в Россию.
Милиция выяснила, что саксофон был сдан в ломбард за 400 рублей. Деньги минчанин потратил на досуг, а предложения девушке так и не сделал. Инструмент изъят из ломбарда, его стоимость составляет порядка 1500 долларов.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК (Присвоение либо растрата). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет, — рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.
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Он взял инструмент у своего учителя под предлогом сделать предложение девушке. Предложения она так и не услышала, саксофон оказался в ломбарде.
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