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"Хотел сделать девушке предложение, а сдал в ломбард". На минчанина завели дело за кражу саксофона

27.07.2017 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Преподаватель игры на саксофоне был вынужден идти в милицию после того, как его 40-летний ученик не вернул назад инструмент. Мужчина убедил музыканта, что так собирается сделать предложение девушке. В реальности саксофон попал в ломбард. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Две недели 40-летний минчанин брал уроки у саксофониста. На одном из занятий он попросил инструмент на пару дней, чтобы сделать предложение девушке.

Прошло полгода, ученик инструмент не вернул и сменил номер телефона. Родные минчанина уверяли музыканта, что тот ехал на заработки в Россию.

Милиция выяснила, что саксофон был сдан в ломбард за 400 рублей. Деньги минчанин потратил на досуг, а предложения девушке так и не сделал. Инструмент изъят из ломбарда, его стоимость составляет порядка 1500 долларов.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК (Присвоение либо растрата). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет, — рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

 
 
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Он взял инструмент у своего учителя под предлогом сделать предложение девушке. Предложения она так и не услышала, саксофон оказался в ломбарде.

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