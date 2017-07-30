В возрасте 90 лет скончался Владимир Бедуля — председатель известного колхоза «Советская Белоруссия». Об этом в воскресенье в Facebook сообщил журналист Игорь Осинский.





«Только что узнал от ближайшего ученика Владимира Леонтьевича Бедули Ивана Кысса, что легендарный председатель колхоза «Советская Белоруссия», дважды Герой Социалистического Труда, «летающий мужик», как назвал его поэт Андрей Вознесенский, скончался. Это был поистине выдающийся хлебороб. Царствие Вам небесное, достойный сын Беларуси!», — написал Осинский.

Точное время смерти и какие-либо подробности пока неизвестны, пишет БелаПАН.

Владимир Бедуля родился 24 мая 1927 года в деревне Подомша Каменецкого района Брестской области. Колхоз «Советская Белоруссия», расположенный в том же районе, возглавил в феврале 1956 года в возрасте 29 лет и руководил им 50 лет. В годы СССР это было образцово-показательное сельское хозяйство, колхоз много раз становился победителем во всесоюзных соревнованиях, в 1971 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Владимир Бедуля неоднократно избирался депутатом. В 1989-1991 годах он был народным депутатом СССР; в 1967-1971 и 1985-1990 годах — депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, в 1995-1996 — депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, в 1997 году — членом Совета Республики Национального собрания.

Награжден двумя золотыми звездами Героя Социалистического Труда, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знаком Почета», орденом Отечества III степени, имеет звание заслуженного работника культуры Беларуси. В городе Каменец возле районного Дома культуры прижизненно был установлен бюст Владимира Бедули.

Увольнение знаменитого председателя в марте 2006 года стало для многих неожиданным — за несколько недель до этого широко отмечали 50-летний юбилей его председательства. «Я им давно уже неудобен был» — так комментировал Бедуля журналистам свою отставку.

Публично претензии к Бедуле озвучила Надежда Котковец, занимавшая тогда должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Выступая 22 марта 2006 года на отчетном собрании руководства колхоза, она заявила: «У меня сегодня очень нелегкая задача, потому что я отношусь к Владимиру Леонтьевичу с огромным уважением, однако так продолжаться не может». «Ваше хозяйство стоит на месте, а вы должны идти вперед. Изношенность основных фондов составляет 60-70%. Вся техника устарела морально и физически, а купить новую вы не можете, потому что у хозяйства более 3 миллиардов рублей дебиторской задолженности, — цитировала чиновницу газета «Вечерний Брест». — Ваши доярки доят на фермах по старинке, с ведрами, а должны работать на современных доильных комплексах, оборудованных компьютерами. Средняя зарплата по вашему хозяйству составляет 290 тысяч рублей, и только отдельные механизаторы получают по 800-900, а остальные им завидуют. Во всех базовых предприятиях Брестчины зарплата выше, чем у вас. Мы не имеем права закрывать глаза на то, что происходит в орденоносном хозяйстве. Владимир Леонтьевич отработал свое. Он отдал вам все: ум, опыт, силы и волю. «Советской Белоруссии» нужна новая кровь...».