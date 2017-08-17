Красиво снять затмение: астрономические фотографы раскрыли секреты

Скоро земляне смогут наблюдать солнечное затмение, но вот белорусам вряд ли что-то удастся заметить. Смотрите на видео Sputnik, как проходила пресс-конференция, посвященная астрофотографии.

"Это зрелище скорее для жителей западного полушария", — рассказали астрофотографы Юрий Горячко и Михаил Абгарян в пресс-центре Sputnik.

Белорусское сообщество астрофотографов не особенно велико. Всех фотографов можно разделить на две группы — те, кто снимает объекты солнечной системы, и те, кто увлекается съемкой объектов дальнего космоса, галактик, туманностей и подобного.



© Sputnik Владимир Астапкович Белорусские астрофотографы о Дне фотографии и солнечном затмении

"Если сравнивать количество людей, которые занимаются такими съемками в Беларуси и Западной Европе, то мы отстаем", — признали астрофотографы.

Снимать отдаленные объекты в Беларуси практически невозможно. А вот снимки Луны получаются хорошими, из-за игры света и тени фотографии всякий раз получаются различными. Один и тот же пейзаж может представляться совершенно по-разному.

"Полностью ясных дней в Беларуси порядка 30-40. Кроме небольшого количества ясных дней, есть и другая проблема: моменты, когда можно получить не искаженное атмосферой изображение, очень мало", — признали собеседники.

Но современные методики обработки снимков позволяют улучшить изображение.

"При съемке объектов дальнего космоса можно оставить камеру на ночь, а утром изучать полученный результат. При планетной съемке также можно добиться автоматизации, но ничто не может передать чувства, когда ты видишь объект съемки на экране в реальном времени", — считают собеседники.

В эти выходные белорусы могли наблюдать Персеиды , которые попали и в объектив фотографов.