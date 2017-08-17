ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Красиво снять затмение: астрономические фотографы раскрыли секреты

18.08.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Скоро земляне смогут наблюдать солнечное затмение, но вот белорусам вряд ли что-то удастся заметить. Смотрите на видео Sputnik, как проходила пресс-конференция, посвященная астрофотографии.

"Это зрелище скорее для жителей западного полушария", — рассказали астрофотографы Юрий Горячко и Михаил Абгарян в пресс-центре Sputnik.

Белорусское сообщество астрофотографов не особенно велико. Всех фотографов можно разделить на две группы — те, кто снимает объекты солнечной системы, и те, кто увлекается съемкой объектов дальнего космоса, галактик, туманностей и подобного.

Красиво снять затмение: астрономические фотографы раскрыли секреты
© Sputnik Владимир Астапкович
Белорусские астрофотографы о Дне фотографии и солнечном затмении

"Если сравнивать количество людей, которые занимаются такими съемками в Беларуси и Западной Европе, то мы отстаем", — признали астрофотографы.

Снимать отдаленные объекты в Беларуси практически невозможно. А вот снимки Луны получаются хорошими, из-за игры света и тени фотографии всякий раз получаются различными. Один и тот же пейзаж может представляться совершенно по-разному.

"Полностью ясных дней в Беларуси порядка 30-40. Кроме небольшого количества ясных дней, есть и другая проблема: моменты, когда можно получить не искаженное атмосферой изображение, очень мало", — признали собеседники.

Но современные методики обработки снимков позволяют улучшить изображение.

"При съемке объектов дальнего космоса можно оставить камеру на ночь, а утром изучать полученный результат. При планетной съемке также можно добиться автоматизации, но ничто не может передать чувства, когда ты видишь объект съемки на экране в реальном времени", — считают собеседники.

В эти выходные белорусы могли наблюдать Персеиды, которые попали и в объектив фотографов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любители астрономической фотографии рассказали, зачем смотреть в небо в ближайшие несколько лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилевской области детей стали чаще привозить в больницу после укуса домашних животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика