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Экс-директор Зельвенского ЖКХ приговорен к 6 годам тюрьмы за закупки по завышенным ценам насосы

07.09.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Судом Зельвенского района бывший руководитель признан виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам, сообщил официальный представитель Гродненского областного суда Павел Варейко. Чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С августа 2011 года по апрель 2014 года мужчина, работая директором Зельвенского ЖКХ, незаконно приобрел по завышенной цене пять насосных установок на общую сумму 103 тысячи белорусских рублей при фактической их стоимости 39 тысяч.

Бывшему директору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.

С обвиняемого взыскано в пользу Зельвенского РУП ЖКХ в возмещение вреда 64 тысячи белорусских рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован.

 
 
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Бывшему директору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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