В Беларуси проработают вопрос об освобождении ИП от взносов в ФСЗН при уходе за инвалидом или престарелым - Костевич

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет проработан вопрос об освобождении индивидуального предпринимателя от уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в период приостановления предпринимательской деятельности в связи с уходом за престарелым или инвалидом первой группы. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня во время личного приема граждан в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Индивидуальный предприниматель из Барановичей обратился к министру по вопросу своей неуплаты взносов в ФСЗН из-за невозможности работать в связи с уходом за инвалидом первой группы. Мужчина в 2015 году оказался в очень сложной жизненной ситуации, когда тяжело заболела его мать. Он был вынужден оставить свой частный бизнес и ухаживать много месяцев за лежачим близким человеком. В течение этого периода росла задолженность перед ФСЗН, к нему был предъявлен иск на общую сумму порядка Br2 тыс. (задолженность накопилась за тот период, когда он числился индивидуальным предпринимателем, но не имел возможности зарабатывать и выполнять свои обязательства перед государством по уплате налогов и обязательных страховых взносов).

В марте текущего года мужчина подал заявление о ликвидации ИП. Он отказывается выплачивать задолженность: "У меня нет денег, чтобы оплатить этот долг. И меня возмущает несправедливость по отношению к таким, как я, предпринимателям, которые оставили работу из-за необходимости ухода за угасающими близкими. Почему женщина - индивидуальный предприниматель в случае ухода за ребенком в возрасте до 3 лет освобождается от уплаты взносов в ФСЗН и получает государственное пособие, а человек, который ухаживает за взрослым больным родственником, не имеет права на пособие по уходу за инвалидом и обязан еще платить взносы?".

Министр внимательно ознакомилась с представленными документами, признала, что ситуация сложная, неоднозначная. "У каждого человека есть долг перед своими родителями. Вы этот человеческий долг выполнили достойно, ваша мама могла бы гордиться, что вырастила такого преданного сына. Но есть и обязанности гражданина перед государством - одно не исключает другого, - отметила Ирина Костевич, обращаясь к заявителю. - Ситуация, в которой вы оказались, очень тяжелая и психологически, и физически, и материально. Нельзя не посочувствовать... Вместе с тем, у вас была возможность поступить в соответствии с действующим законодательством, своевременно выполнив необходимые процедуры, чтобы уменьшить сумму задолженности".

Ирина Костевич считает, что после смерти матери заявителю надо было начинать работать и постепенно выплачивать накопившийся за 2015 и 2016 годы долг, а не ликвидировать ИП. Но мужчина наотрез отказывается возрождать прежний бизнес при сложившихся условиях, просит помочь ему с ликвидацией задолженности. Министр высказала готовность оказать ему содействие в трудоустройстве через барановичский городской центр занятости населения, а также вернуться к рассмотрению вопроса о задолженности.

Она отметила, что в настоящее время разрабатывается проект документа об освобождении индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в ФСЗН за периоды неосуществления ими своей деятельности на основании подтверждающих налоговыми или регистрирующими органами сведений о таких периодах. Также будет проработан вопрос об освобождении индивидуального предпринимателя от уплаты взносов в ФСЗН в период приостановления предпринимательской деятельности в связи с уходом за лицом, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе, или инвалидом первой группы, - по аналогии с индивидуальными предпринимателями, ухаживающими за ребенком в возрасте до 3 лет.

На прием к министру приехали жители различных регионов республики и Минска. В частности, жительница Гродненской области обратилась за назначением ей льготной пенсии, поскольку несколько лет была бортпроводником. "Вы вправе написать заявление по этому вопросу, приложить подтверждающие стаж работы документы. Специалисты рассмотрят их и проинформируют вас о том, возможно ли назначение вам пенсии за работу в особых условиях труда, - законодательством установлены четкие критерии, исходя из стажа", - отметила Ирина Костевич.

Один из вопросов жительницы г.Горки касался создания общественной организации инвалидов. Министр труда и соцзащиты пояснила пожилой женщине порядок обращения по этому вопросу в компетентные органы (после приема заявительнице будет дана подробная письменная консультация). "Кстати, уже сейчас вы можете обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства, где созданы различные клубы и кружки по интересам. Если вам интересно будет участвовать в их работе - пожалуйста. Возможно и образование нового кружка или клуба, если у вас и ваших единомышленников есть такое желание", - добавила глава профильного ведомства.

Остальные вопросы, с которыми обратились на прием к министру, касались пенсионного обеспечения, увольнения с работы, несогласия с судебным решением и др. Всем заявителям даны разъяснения в соответствии с законодательством.-0-