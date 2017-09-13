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Минсвязи: вопрос отмены роуминга "лежит" на границе Беларуси и РФ

14.09.2017 14:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Отменить роуминг в Евразийском экономическом союзе пока не удается из-за отсутствия договоренностей между мобильными операторами в России и других странах ЕАЭС, заявил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.

Минсвязи: вопрос отмены роуминга "лежит" на границе Беларуси и РФ
© Фото: МТС
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На Форуме регионов Беларуси и России спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович в очередной раз задал вопрос о том, когда будет отменен роуминг в странах ЕАЭС. Затем это предложение было поддержано президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Однако пока о конкретных шагах по отмене роуминга ничего не известно.

"Значительная часть вопроса — это взаимоотношения между операторами. Европа шла по этому пути много лет, и мы тоже по этому направлению движемся, но это не очень просто", — сказал Шедко в четверг журналистам в Минске.

По его словам, в ЕАЭС есть страны, которые по организации мобильной связи идентичны друг другу, в них нет межрегионального роуминга. К таким странам относится и Беларусь.

"Несложно договориться по роумингу с Арменией, а вот Россия, в которой существует еще и внутренний роуминг, и это все надо интегрировать в какую-то систему — это достаточно сложный переговорный процесс", — заметил Шедко. Он подчеркнул, что для РФ это вопрос не столько технический, сколько социальный.

По словам первого замминистра, в случае отмены роуминга внутри ЕАЭС в России мобильные операторы будут вынуждены переложить свои затраты на всех абонентов.

"И соответственно, у коллег возникает резонный вопрос: а правильно ли, что эта дополнительная стоимость ляжет на тех людей, которые фактически межрегиональных звонков не совершают", — отметил он.

Шедко добавил, что ближайшие консультации по этому вопросу запланированы на октябрь.

"Пока мы внутри себя этот вопрос не приведем к одному знаменателю, мы не сможем с ними внятно работать. Но, тем не менее, мы будем пытаться двигаться. В Беларуси нет внутреннего роуминга, у нас вся проблема замыкается на границе", — подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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В России существует межрегиональный роуминг, и если отменить плату за роуминг внутри ЕАЭС, его стоимость придется "разбросать" на всех российских абонентов.

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