В Бресте хотят креативно раскрасить многоэтажки

В Бресте появляются многоэтажные дома, внешнее оформление которых необычно нарядно и интересно, пишет «Брестский вестник».



Фото: Валерий Цапков

Уже сейчас в новых микрорайонах дома приобретают новые расцветки, а на некоторых уже появляются рисунки. На «китайских» домах опознавательные иероглифы — это понятно. А на доме № 30 на Пионерской появились камыши.

Вот что рассказал об этом главный архитектор Бреста Николай Власюк:

— То, что вы называете «раскрасками», думаю что можно назвать разновидностью стрит- арта. Целей у него несколько: во первых, он облегчает людям ориентацию в пространстве и, во-вторых, повышает узнаваемость домов. Также это придает индивидуальность жилым группам, способствует идентификации людей, живущих в них. Ну и конечно же, создает настроение.



Фото: Валерий Цапков

Художественная роспись домов также призвана улучшить настроение жителей микрорайона:

— В принципе у нас достаточно много пасмурных дней, поэтому идея, создать немного больше теплого настроения, разбавить однообразную типовую архитектуру. И если это придется по вкусу жителям, то можно не только новые дома так красить, но также и ремонтировать старую застройку микрорайонов после тепловой реабилитации, — отметил Николай Власюк.

По его словам, вслед за домом с камышами на Пионерской новые дома на Дубровке могут иметь, например, раскраску в виде листьев дуба и сосны. Для Сябровской и Вульковской тоже можно найти интересное решение, связанное с историей места, надо креативно подойти к этому вопросу, и у команды архитекторов из «Брестжилстроя», кажется, это получается.

Системный подход к повышению узнаваемости домов сейчас осуществляется в ЮВМР-4, где идет мощная застройка. Пока этот район в устной речи брестчан идентифицируется как «за «Лагуной» или «где чайки были». Но нечто новое уже проступает на стенах. С одной стены приветливо машут одуванчики, и на торце другой высотки рабочие уже наносят рисунок воздушного шара.

Но общий замысел более масштабен. Будет в этом районе свой квартал с общим решением, посвященным временам года. Дома так и будут называться — «Зима», «Лето», «Осень», «Весна». А будут еще и кварталы, где внутренние дворы многоэтажных домов перекрасят под малоэтажную застройку. Этакое желание «гуманизировать» высотную застройку, создать иллюзию и выровнять с масштабом человека, который гуляет во дворе.

Разумеется, нумерации домов это не заменит: наносятся четкие цифры на торцах зданий единым шрифтом и на видимой издалека высоте. Брест одним из первых взял на вооружение такой метод, когда будет покрашен целый микрорайон, а не отдельные здания.

Что конкретно будет на стенах домов в новом микрорайоне, рассказала архитектор предприятия «Брестжилстройпроект» Мария Хмель:

— Четыре дома окрасят в цвета, соответствующие временам года. Весна — с зелеными тонами, лето — желтые и оранжевые цветы…



Фото: Валерий Цапков