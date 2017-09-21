Солнечно и ветрено. Погода в Могилеве в выходные

Наступающие выходные в Могилеве будут солнечными, но ветреными. А вот дождя не будет. По предварительным данным, последняя неделя сентября будет такой же.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 22 сентября, днем будет до +21°С, ясно. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В субботу ветер будет по-прежнему порывистым и довольно сильным — 9−14 м/с. Температура воздуха немного снизится — будет +18°С максимум.

В воскресенье, 24 сентября, также будет +18°С днем, солнечно, ветрено.

А вот в понедельник, 25 сентября, порывистый ветер прогнозируют только в первой половине суток. По-прежнему будет солнечно. Максимальная температура воздух днем составит +17°С.

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