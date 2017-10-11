Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на учение по реагированию на радиационные аварии

Александр Худолеев. Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на командно-штабное учение по реагированию на радиационные аварии, которое пройдет 18-19 октября. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашены наблюдатели из стран-соседей и государств ОДКБ, а также дипломаты аккредитованных в Беларуси посольств. "Мы открыты к конструктивному диалогу", - отметил замминистра.

На учении будут задействованы силы и средства МЧС, других заинтересованных госорганов - всего 274 человека личного состава и 52 единицы техники. Основная группировка будет от спасательного ведомства: 221 человек, 42 единицы техники и 4 воздушных судна. Активное участие в учении принимают Минобороны, МВД, Минэнерго и Минздрав. Александр Худолеев рассказал о задачах, которые будут решать участники. По легенде, им предстоит потушить пожары в трансформаторной подстанции в условиях возможного заражения местности, в технологических емкостях для хранения светлых нефтепродуктов и опасных химических веществ. Будут также ликвидированы последствия условного радиационного ЧС на железной дороге, лесные пожары на зараженных территориях. Кроме того, будет проверена система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ.

По результатам учения будет скорректирован и доработан внешний аварийный план Белорусской атомной электростанции.

Как сообщалось, практические мероприятия командно-штабного учения по реагированию на радиационные аварии пройдут в разных районах Беларуси и на двух погранпереходах. Активная фаза учения состоится 19 октября в Гродненской области в Островецком районе.

Вопросы безопасности служат для Беларуси главным приоритетом при реализации первой в стране ядерно-энергетической программы. В соответствии с международными рекомендациями государства, которые вводят в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию учений по реагированию на возможные инциденты. Цель таких учений - проверка готовности системы оперативного реагирования, которая важна в том числе в процессе разработки аварийных планов действий за пределами промышленной площадки АЭС. Проводя учение, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии и исходит из безусловной приоритетности вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы.-0-