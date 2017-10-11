12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют многодетных матерей 14 октября, сообщили БЕЛТА в Белорусской нотариальной палате.

Нотариусы Беларуси 14 октября во время Недели матери бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро в соответствии с режимом работы и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Кроме того, 13 октября нотариусы Минска и Минской области примут участие в акции по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей, проводимой Министерством юстиции. Акция пройдет по адресу: Минск, ул.Коллекторная, 10, каб.321 с 10.00 до 13.00.

Поддержка многодетных семей - один из приоритетов социальной политики государства, а потому для нотариального сообщества Беларуси проведение подобных акций стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-