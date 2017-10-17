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СК сообщил о новых задержаниях в Печах: всего 10 военнослужащих

17.10.2017 16:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Следствие приняло решение о задержании еще двух офицеров по делу гибели солдата-срочника Александра Коржича в 72-м учебном центре Минобороны Беларуси, сообщили в СК.

Расследование данного уголовного дела занимается Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. Ранее заявлялось о задержании восьми человек.

СК сообщил о новых задержаниях в Печах: всего 10 военнослужащих
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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"Всего по данному делу задержано десять человек: семь сержантов, один прапорщик и два офицера", — сообщил Sputnik во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью следственного комитета Беларуси полковник юстиции Сергей Кабакович.

По его словам, в ходе расследования уголовного дела установлены факты бездействия офицеров войсковой части, в которой проходил службу погибший.

Также представитель СК сообщил, что командир роты, старший лейтенант, 1994 года рождения, и его заместитель, капитан, 1989 года рождения, достоверно зная о совершении прапорщиком преступления в отношении Коржича, умышленно бездействовали с целью создания видимости благополучия в подразделении перед вышестоящим командованием.

"Офицеры не желали принимать меры по поддержанию внутреннего порядка с целью минимизации своей служебной нагрузки", — отметил он.

По словам Кабаковича, 23-летний комроты не интересовался местом фактического нахождения рядового Коржича после того, как он прибыл из медчасти.

Заместитель командира роты по идеологической работе был обязан принимать эффективные меры по предупреждению правонарушений, а также отвечал за морально-психологическое состояние личного состава, сказал представитель СК.

"Данные факты стали основанием для возбуждения главным следственным управлением Следственного комитета уголовных дел в отношении офицеров по ч. 3 ст. 455 (бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сказал Кабакович.

К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, их уголовные дела присоединены к основному делу о происшествии в Печах, уточнил собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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По делу о гибели военнослужащего Коржича в "учебке" в Печах задержаны семеро сержантов, один прапорщик и два офицера.

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