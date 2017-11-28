В Минской области улучшается криминогенная обстановка, но сохраняется рост числа тяжких преступлений

За 10 месяцев 2017 года в Минской области наблюдается улучшение криминогенной обстановки. При этом значительно возросло общее число преступлений в Крупском, Столбцовском, Стародорожском, Дзержинском и Несвижском районах. Об этом БелаПАН сообщил старший помощник областного прокурора Владимир Непокупный.

Он отметил, что в регионе сохраняется рост тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против интересов службы, фактов сбыта наркотиков, хулиганств.

Существенный рост убийств зарегистрирован в Дзержинском, Несвижском, Молодечненском и Столбцовском районах. На почве семейно-бытовых конфликтов совершено каждое четвертое убийство и причинение тяжких телесных повреждений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года со 136 до 150 возросло число людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Всего в результате совершения преступных действий на территории области погибли 183 человека (158).

Органами прокуратуры Минской области проведена проверка эффективности и своевременности реализации комплексной программы по профилактике правонарушений в Минской области на 2017 год. Она предусматривает основные мероприятия по предупреждению преступлений против государства, порядка осуществления экономической деятельности, жизни и здоровья граждан. Программой большое внимание уделено профилактике чрезвычайных ситуаций и гибели людей, насилия в семье, рецидивной преступности, распространения алкоголизма и наркомании.

Результаты прокурорских проверок показали, что в большинстве регионов области мероприятия комплексной программы не всегда выполнялись своевременно и надлежащим образом. Так, не получила своего разрешения проблема открытого похищения алкогольной продукции из магазинов. Каждый пятый грабеж совершается именно на территории торговых объектов.

В нарушение программы в Солигорском, Молодечненском, Слуцком, Смолевичском, Пуховичском, Дзержинском районах выявлены факты неисполнения планов по оборудованию объектов системами видеонаблюдения. В то же время масса административных правонарушений и каждое пятое преступление совершаются в общественных местах.

В Клецком, Крупском, Логойском, Минском, Мядельском, Слуцком, Столбцовском и Червенском районах выявлены нарушения программы, выразившиеся в ненадлежащей организации работы по проведению приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителей транспортных средств перед началом, во время и после окончания рабочей смены.

В нарушение программы райгорисполкомами совместно с органами внутренних дел не принимались исчерпывающие меры по максимальному привлечению к труду лиц, имеющих судимость. Райгорисполкомами не принимаются меры по стимулированию нанимателей, предоставляющих рабочие места для лиц указанной категории. Вместе с тем данная деятельность (прием на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы) со стороны нанимателя является одним из критериев оценки работы руководителя при решении вопроса о продлении с ним трудовых отношений, отмечают в прокуратуре.

Как отметил Владимир Непокупный, с начала 2017 года из 2.897 ранее судимых лиц, повторно совершивших преступление, 2.053 (71%) нигде не работали и не учились. Удельный вес рецидивной преступности возрастает и является наибольшим среди других регионов республики. Причем данные показатели сохраняются в области на протяжении последних пяти лет.

По словам Непокупного, проверки показали, что выявленные нарушения обусловлены формальным планированием работы в сфере предупреждения правонарушений со стороны ряда исполнительных комитетов базового уровня, отсутствием должного анализа социально-экономического положения и состояния преступности, а также низким уровнем ведомственного контроля за эффективным и своевременным выполнением запланированных мероприятий.