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Стало известно, как долго белорусы будут отдыхать на Новый год
29.11.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в 2018 году, соответствующее постановление Совета Министров республики было опубликовано в среду.
Согласно документу, белорусы смогут отдохнуть не только в понедельник, 1 января, но и 2-го числа. Рабочий день со вторника переносится на субботу, 20 января.
Также, согласно документу, рабочие дни в 2018 году переносятся:
Постановление было принято в соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Беларуси.
Организации с учетом специфики работы могут осуществить перенос в ином порядке в соответствии с законодательством.
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Жители Беларуси смогут праздновать Новый год четыре дня: с 30 декабря по 2 января.
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