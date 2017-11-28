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Стало известно, как долго белорусы будут отдыхать на Новый год

29.11.2017 19:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в 2018 году, соответствующее постановление Совета Министров республики было опубликовано в среду.

Согласно документу, белорусы смогут отдохнуть не только в понедельник, 1 января, но и 2-го числа. Рабочий день со вторника переносится на субботу, 20 января.

Также, согласно документу, рабочие дни в 2018 году переносятся:

  • с пятницы 9 марта – на субботу 3 марта;
  • с понедельника 16 апреля – на субботу 14 апреля;
  • с понедельника 30 апреля – на субботу 28 апреля;
  • с понедельника 2 июля – на субботу 7 июля;
  • с понедельника 24 декабря – на субботу 22 декабря;
  • с понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.

Постановление было принято в соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Беларуси.

Организации с учетом специфики работы могут осуществить перенос в ином порядке в соответствии с законодательством.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители Беларуси смогут праздновать Новый год четыре дня: с 30 декабря по 2 января.

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