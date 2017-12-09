МИНСК, 10 дек — Sputnik. Ряд интернет-изданий, в том числе и белорусских, поддержали запущенную в социальных сетях "утку" о будто бы скором конце света.

Некоторые СМИ сообщили о том, что индийские ученые якобы предрекли конец света 23 декабря 2017-го – из-за "сверхопасного космического вируса".

В подобных сообщениях издания отсылали к одному из популярных западных научных сайтах, на котором будто бы опубликовано исследование "индийских ученых". Впрочем, на том портале никакой информации о "космическом вирусе", "конце света" или чем-то опасном 23 декабря нет.

Следовательно, данные о возможном апокалипсисе из-за вируса являются не более чем "уткой" или, как сегодня принято говорить, "фейковой новостью".

Напомним, в этом году ряд изданий и "экспертов" предрекали несколько концов света. Чаще всего угрозой жизни на Земле называют мифическую планету Нибиру, однако порой возникают и другие версии: тектонические сдвиги, смертельные вирусы или будто бы предсказанные шумерами ядерные войны.