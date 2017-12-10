У дошкольников и первоклашек стало больше проблем со зрением и слухом, но меньше - со спиной

По результатам углубленных осмотров в 2016 году у детей дошкольного возраста и первоклашек выявили больше проблем со зрением и слухом и меньше со спиной, чем в 2015 году. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава .



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У 38,2 из 1000 детей дошкольного возраста в прошлом году медики выявили проблемы со зрением. В 2015 году этот показатель был лучше — 37,5 ребенка из 1000. При этом слух снижен у 3,4 ребенка из 1000, для сравнения, в 2015 году — у 2,3 дошкольника.

Со сколиозом было 1,4 человека на 1000 детей, в 2015 году — 2,1, с нарушением осанки — 12,1, а в 2015-м — 13,7.

Также стало больше дошкольников с дефектами речи: в 2016 году — 143,2 ребенка на 1000, в 2015 году — 130,4.

Зрение и слух стали хуже и у первоклашек. В 2016 году из 1000 детей сниженную остроту зрения выявили у 67,3 человека, в 2015 году — у 65,9 человека. Снижен слух в 2016 году был у троих первоклассников из тысячи, в 2015 году — у 2,3.

При этом в прошлом году сколиоз был у 6,3 школьника первого класса из 1000, в 2015 году — у 7,6. Остались и проблемы с осанкой. В 2016 году они были у 42,8 первоклашки из 1000, в 2015 году — у 42,3.

С дефектами речи выявили 117,7 ученика первых классов из 1000 и в 2015 году — 113.