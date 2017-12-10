ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У дошкольников и первоклашек стало больше проблем со зрением и слухом, но меньше - со спиной

11.12.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По результатам углубленных осмотров в 2016 году у детей дошкольного возраста и первоклашек выявили больше проблем со зрением и слухом и меньше со спиной, чем в 2015 году. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У 38,2 из 1000 детей дошкольного возраста в прошлом году медики выявили проблемы со зрением. В 2015 году этот показатель был лучше — 37,5 ребенка из 1000. При этом слух снижен у 3,4 ребенка из 1000, для сравнения, в 2015 году — у 2,3 дошкольника.

Со сколиозом было 1,4 человека на 1000 детей, в 2015 году — 2,1, с нарушением осанки — 12,1, а в 2015-м — 13,7.

Также стало больше дошкольников с дефектами речи: в 2016 году — 143,2 ребенка на 1000, в 2015 году — 130,4.

Зрение и слух стали хуже и у первоклашек. В 2016 году из 1000 детей сниженную остроту зрения выявили у 67,3 человека, в 2015 году — у 65,9 человека. Снижен слух в 2016 году был у троих первоклассников из тысячи, в 2015 году — у 2,3.

При этом в прошлом году сколиоз был у 6,3 школьника первого класса из 1000, в 2015 году — у 7,6. Остались и проблемы с осанкой. В 2016 году они были у 42,8 первоклашки из 1000, в 2015 году — у 42,3.

С дефектами речи выявили 117,7 ученика первых классов из 1000 и в 2015 году — 113.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам углубленных осмотров в 2016 году у детей дошкольного возраста и первоклашек выявили больше проблем со зрением и слухом и меньше со спиной, чем в 2015...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Похороны заслуженного артиста Ивана Мацкевича пройдут 12 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика