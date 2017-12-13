На двух площадях Гомеля до конца года появится современная система видеонаблюдения

Несколько десятков камер будут наблюдать за происходящим на площади Ленина и Привокзальной площади. Организацией работ по установке видеонаблюдения в Гомеле занимается городское управление капитального строительства, пишут «Гомельские ведомости».





— Привокзальная площадь является одной из центральных в Гомеле, — объяснил выбор объектов заместитель директора по подготовке производства городского УКС Александр Шишкевич. — Она расположена возле железнодорожного и автомобильного вокзалов. Это крупнейший объект массового посещения граждан. На примыкающей к площади территории находятся культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги, гостиница, торговый дом, рынок, а также крупная транспортная развязка, соединяющая три центральные улицы.

Площадь Ленина — центральная в городе. Рядом — здания государственных организаций, театр, православный собор. Кроме того, площадь Ленина является традиционным местом проведения массовых мероприятий. Также она связывает три наиболее крупные улицы областного центра, имеющие интенсивный транспортный поток.

Александр Шишкевич отметил, что данные объекты и раньше были под наблюдением. Но камеры охватывали совсем небольшое пространство, а качество картинки оставляло желать лучшего.

Предпроектная документация разработана также для площади Труда и зоны отдыха «Пруды». Работы здесь начнутся при дальнейшем финансировании. В списке обязательных к оборудованию системами видеонаблюдения — городские зоны отдыха, крупные перекрестки, магистрали областного центра.