В Витебской области ввели запрет выхода на лед

Для предупреждения несчастных случаев на водоемах облисполком ввел запрет выхода на лед, сообщает МЧС.

Выход на лед запрещен зимой во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также весной — во время его интенсивного таяния.

На водоемах области будут осуществлять рейды работники МЧС, УВД и ОСВОД. Местные власти должны провести акции по предупреждению несчастных случаев на водоемах региона. Во всех учебных заведениях проведут беседы с учащимися и их родителями.

Первыми жертвами льда в области на этой неделе стали двое рыбаков , утонувших на озерах в Витебском и Шумилинском районах. За прошлый зимне-осенний сезон в Беларуси погибли более 30 рыбаков.