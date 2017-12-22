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В Витебской области ввели запрет выхода на лед
22.12.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by
Для предупреждения несчастных случаев на водоемах облисполком ввел запрет выхода на лед,
Выход на лед запрещен зимой во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 см, а также весной — во время его интенсивного таяния.
На водоемах области будут осуществлять рейды работники МЧС, УВД и ОСВОД. Местные власти должны провести акции по предупреждению несчастных случаев на водоемах региона. Во всех учебных заведениях проведут беседы с учащимися и их родителями.
Первыми жертвами льда в области на этой неделе стали
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Первыми жертвами льда в области на этой неделе стали двое рыбаков, утонувших на озерах в Витебском и Шумилинском районах.
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