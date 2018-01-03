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Жителю Щучина дали фальшивые 50 евро в качестве сдачи в Литве

04.01.2018 12:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. С жителем Щучина рассчитались фальшивыми купюрами при совершении покупок в Литве, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Жителю Щучина дали фальшивые 50 евро в качестве сдачи в Литве
© Sputnik/ Виктор Толочко
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За границу 40-летний белорус отправился накануне новогодних праздников. Покупки совершал не в магазинах, а, как отмечают в УВД, в местах массового скопления людей. Рассчитывался наличными, в итоге в качестве сдачи с рук получил фальшивые 50 евро. Проверить купюру на подлинность не додумался и узнал, что она поддельная, только когда пришел сдавать в белорусское отделение банка.

"В среду гражданин в своем родном городе пришел обменять валюту (в том числе и вышеуказанные 50 евро), где сотрудники учреждения без труда определили, что купюра ненастоящая", — рассказал Ярослав Василевский.

По данному факту проводится проверка.

В УВД предупреждают: проверяйте деньги на подлинность при совершении покупок в Беларуси и за рубежом.

 
Теги: Минск
 
 
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Подделку обнаружили, когда ни о чем не подозревающий мужчина обратился в белорусский банк.

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