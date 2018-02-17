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Как прошла первая свадьба в новом витебском загсе
17.02.2018 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Загс Железнодорожного района Витебска переехал
Раньше загс находился в одном из кабинетов администрации Железнодорожного района. Молодоженам было не очень комфортно в этом небольшом помещении. После переезда загса в стильное здание на Средненабережной свадьбы станут более торжественными.
Дом № 7
После реконструкции старинный особняк изменился: у него теперь другая форма крыши, появились мансарда, пристройка, подсветка, видеонаблюдение. Внутри сделали лестницу на второй этаж. Помещений в небольшом домике немного, но они светлые и уютные.
С одной стороны к дому примыкают ворота и арка. Рядом — парковка для 8 авто. Улицу украсили стильные фонари.
Реконструкцией особняка занималось предприятие «Проф НК». Работы обошлись почти в 670 тысяч рублей.
Марш Мендельсона впервые прозвучал в новеньком загсе для строителя Андрея Шухто и воспитательницы Юлии Нестеровой. Как и на всех свадьбах, был обмен кольцами, поцелуями, танец жениха и невесты, восхищенные взгляды гостей, цветы, подарки… Но вместе с тем это было особое торжество: не на каждую же свадьбу приходит мэр!
Председатель горисполкома Виктор Николайкин пожелал молодоженам пронести свою любовь через долгие годы. И вернуться в это здание еще не раз — чтобы зарегистрировать рождение детей, а потом и внуков.
Мэр отметил, что здание загса реконструировали за средства городского бюджета, помогли и витебские предприятия. Летом хотят еще благоустроить территорию вокруг. Теперь памятнику архитектуры будет гарантирована государственная охрана.
Градоначальник сообщил, что
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Загс Железнодорожного района Витебска переехал в отреставрированное старое здание на улице Средненабережной, 7. В пятницу, 16 февраля, здесь прошла первая свадьба.
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