Как прошла первая свадьба в новом витебском загсе

Загс Железнодорожного района Витебска переехал в отреставрированное старое здание на улице Средненабережной, 7. В пятницу, 16 февраля, здесь прошла первая свадьба. Мэр города пожелал молодоженам Андрею Шухто и Юлии Нестеровой, чтобы они жили долго и счастливо и пришли регистрировать сюда рождение не только своих детей, но и внуков.



Первыми в новом загсе расписались Андрей Шухто и Юлия Нестерова.

Раньше загс находился в одном из кабинетов администрации Железнодорожного района. Молодоженам было не очень комфортно в этом небольшом помещении. После переезда загса в стильное здание на Средненабережной свадьбы станут более торжественными.

Дом № 7 построили на рубеже XIX — XX веков. После войны его восстановили, здесь жили люди. Но в последнее время памятник архитектуры долго стоял заброшенным и разрушался. Реконструкцию начали летом 2012 года. Вначале тут хотели воссоздать интерьер жилища витебского мещанина, проводить творческие вечера, принимать туристов. Но позже власти решили, что сюда переедет районный загс.







Так дом № 7 на Средненабережной выглядел до реконструкции. Май 2011 года. Фото: Юрий Шепелев

После реконструкции старинный особняк изменился: у него теперь другая форма крыши, появились мансарда, пристройка, подсветка, видеонаблюдение. Внутри сделали лестницу на второй этаж. Помещений в небольшом домике немного, но они светлые и уютные.

С одной стороны к дому примыкают ворота и арка. Рядом — парковка для 8 авто. Улицу украсили стильные фонари.

Реконструкцией особняка занималось предприятие «Проф НК». Работы обошлись почти в 670 тысяч рублей.









Марш Мендельсона впервые прозвучал в новеньком загсе для строителя Андрея Шухто и воспитательницы Юлии Нестеровой. Как и на всех свадьбах, был обмен кольцами, поцелуями, танец жениха и невесты, восхищенные взгляды гостей, цветы, подарки… Но вместе с тем это было особое торжество: не на каждую же свадьбу приходит мэр!

Председатель горисполкома Виктор Николайкин пожелал молодоженам пронести свою любовь через долгие годы. И вернуться в это здание еще не раз — чтобы зарегистрировать рождение детей, а потом и внуков.

















Мэр отметил, что здание загса реконструировали за средства городского бюджета, помогли и витебские предприятия. Летом хотят еще благоустроить территорию вокруг. Теперь памятнику архитектуры будет гарантирована государственная охрана.

Градоначальник сообщил, что городской Дворец бракосочетаний на площади Тысячелетия, недалеко от Благовещенского храма, планируют построить к 2020 году, когда в Витебске пройдут региональные «Дажынкi». Сейчас для этого объекта разрабатывают проектно-сметную документацию.



