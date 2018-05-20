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Депутаты изменили бюджет региона. На что пойдут деньги?

21.05.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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На внеочередной сессии облсовета депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2018 год, сообщает газета «Витебские вести».

Изменения в источниках внутреннего финансирования объясняют «продолжением реструктуризации задолженностей в сельхозорганизациях и выдачей бюджетных кредитов райгорисполкомам».

Облисполком осуществил дополнительный выпуск облигаций на сумму 246,7 тыс. рублей — чтобы организации АПК рассчитались с кредитами «Беларусбанка». Для своевременной выплаты зарплаты в бюджетной сфере, расчетов за энергоресурсы выданы кредиты на 11 млн 250 тыс. рублей.

Чтобы достроить детсад и школу в Билево, горисполком осуществляет выпуск облигационного займа на 45 млн рублей со сроком размещения в 2018—2020 годах, в том числе 12 млн — на этот год. Это не приведет к уменьшению размера профицита консолидированного бюджета области, считают депутаты облсовета.

Министерство финансов передало 2 млн 23,5 тыс. рублей, в частности, для реконструкции корпуса № 2 областного клинического онкодиспансера.

Для подготовки к областному фестивалю «Дажынкі-2018» в Верхнедвинске местному райисполкому направят 727,3 тыс. рублей. В городе идет ремонт Центра культуры, реконструкция библиотеки, модернизация других зданий.

Витебскому горисполкому выделено 200 тыс. рублей — на качественное звуковое оформление мероприятий «Славянского базара».

Россонский райисполком получит 54,5 тыс. рублей на капремонт Музея боевого содружества.

В Миорах модернизируют спасательную станцию — на это направят 173 тыс. рублей.

Облсельхозпроду предложили увеличить субсидии сельхозпроизводителям на 600 тыс. рублей — для поддержания юрлиц по основным видам деятельности, погашения обязательств за дизтопливо, поставленное из госрезерва.

Для проведения химзащитных работ на полях льна изыскали 300 тыс. рублей — для приобретения средств защиты растений.

Управлению образования предложили выделить регионам 5 млн рублей для подготовки к новому учебному году, погашения задолженностей за строительно-монтажные работы.

На поощрение учреждений, учащиеся которых стали победителями республиканской олимпиады и конкурса «Энергомарафон-2017», райгорисполкомам и Витебскому кадетскому училищу выдали 250 тыс. рублей.

Управлению ЖКХ облисполкома выделили 2,4 млн рублей на субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению.

555 тысяч рублей пойдет на ремонт медучреждений в регионе.

479,7 тыс. рублей выдали стационарным социальным учреждениям области.

300 тыс. рублей направят на приобретение расходных материалов и ремонт оздоровительных лагерей, находящихся на балансе бюджетных организаций.

 
 
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Чтобы достроить детсад и школу в Билево, горисполком выпустит облигации на 45 млн рублей со сроком размещения в 2018-2020 годах, в том числе 12 млн - на этот год.
 
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