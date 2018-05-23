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Предъявлено окончательное обвинение минчанину, который совершил наезд на жителя Молодечненского района и оставил его умирать
24.05.2018 11:58 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого в свой день рождения погиб житель Молодечненского района.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, вечером 3 января следственно-оперативная группа выбыла на место ДТП с тяжкими последствиями. Жители деревни Дуброво Молодечненского района рассказали, что легковым автомобилем совершен наезд на местного жителя. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 39-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Благодаря очевидцам был установлен и задержан 38-летний житель Минска, находившийся за рулем автомобиля Opel Omega и скрывшийся с места происшествия.
Установлено, что в тот день фигурант приехал на личном автомобиле вместе с братом в Дуброво на дачу, где они выпивали в компании односельчанина. После застолья хозяин подвез приятеля домой. На обратном пути, двигаясь в населенном пункте со скоростью около 75 км/ч и находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части пешехода. Мужчина шел с тортом отмечать свой день рождения. После ДТП водитель уехал домой, оставив потерпевшего в опасном для жизни положении.
По результатам расследования жителю Минска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние).
Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Предъявлено окончательное обвинение минчанину, который совершил наезд на жителя Молодечненского района и оставил его умирать
Минск, 24 мая. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате...
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