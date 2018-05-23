Сборная Костюковичского района заняла первое место в старшей возрастной категории на зональном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч»

16-19 мая в г. Климовичи завершился зональный этап соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. Сборная Костюковичского района заняла первое место в старшей возрастной категории, второе в среднем возрасте и третье в самом младшем. Теперь Костюковичской дружине предстоит преодолеть

первенство среди победителей на областных соревнованиях.