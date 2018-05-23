16-19 мая в г. Климовичи завершился зональный этап соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. Сборная Костюковичского района заняла первое место в старшей возрастной категории, второе в среднем возрасте и третье в самом младшем. Теперь Костюковичской дружине предстоит преодолеть
первенство среди победителей на областных соревнованиях.
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Сборная Костюковичского района заняла первое место в старшей возрастной категории на зональном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч»
16-19 мая в г. Климовичи завершился зональный этап соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского