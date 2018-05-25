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Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

26.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Сегодня, 26 мая по главным магистралям областного центра более 10000 байкеров, приехавших в Брест из 20 стран, проехали традиционным мотопарадом под эгидой ежегодного Брестского форума мотоциклистов.

Колонна мотоциклистов, где можно было увидеть самых диковинных «железных коней», проехала к восторгу жителей и гостей областного центра.

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Стоит отметить, что участникам мотопарада в Бресте пришлось преодолеть тысячи километров из различных стран – РФ, ФРГ, Латвии, Украины и др., дабы принять участие в грандиозных мероприятиях ежегодного байкерского форума «Brest bike festival».

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Организаторы фестиваля отметили, что благодаря возможности 10 дней безвизово пребывать иностранным гражданам на территории Беларуси, форуму удалось существенно расширить представительство делегаций из-за рубежа.

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Между тем, путь участников мотопарада проходил маршрутом: ул. Московская – ул. Октябрьской революции – ул. 28 июля, после чего на площадке рядом с Ледовым Дворцом состоялся общий сбор, где гостей «Brest bike festival», наряду с сюрпризами и конкурсами, ожидал концерт с участием культового коллектива «Песняры».

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Сегодня вечером в лагере «Орленок», где располагается основная база фестиваля, в нескольких километрах от областного центра, намечено проведение большой концертной программы с пиротехническим шоу и участием «Песняров», «Черного квадрата», «ТТ-34», «Бангладешъ», «Серьги», «Гуцул Калипсо», кавер-бендов «Кино» и «Ленинград».

Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Фото politring.com и belta.by.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 26 мая по главным магистралям областного центра более 10000 байкеров, приехавших в Брест из 20 стран, проехали традиционным мотопарадом под эгидой...
 
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