Более 10000 байкеров проехали парадом по Бресту

Сегодня, 26 мая по главным магистралям областного центра более 10000 байкеров, приехавших в Брест из 20 стран, проехали традиционным мотопарадом под эгидой ежегодного Брестского форума мотоциклистов.

Колонна мотоциклистов, где можно было увидеть самых диковинных «железных коней», проехала к восторгу жителей и гостей областного центра.













Стоит отметить, что участникам мотопарада в Бресте пришлось преодолеть тысячи километров из различных стран – РФ, ФРГ, Латвии, Украины и др., дабы принять участие в грандиозных мероприятиях ежегодного байкерского форума «Brest bike festival».













Организаторы фестиваля отметили, что благодаря возможности 10 дней безвизово пребывать иностранным гражданам на территории Беларуси, форуму удалось существенно расширить представительство делегаций из-за рубежа.





Между тем, путь участников мотопарада проходил маршрутом: ул. Московская – ул. Октябрьской революции – ул. 28 июля, после чего на площадке рядом с Ледовым Дворцом состоялся общий сбор, где гостей «Brest bike festival», наряду с сюрпризами и конкурсами, ожидал концерт с участием культового коллектива «Песняры».





Сегодня вечером в лагере «Орленок», где располагается основная база фестиваля, в нескольких километрах от областного центра, намечено проведение большой концертной программы с пиротехническим шоу и участием «Песняров», «Черного квадрата», «ТТ-34», «Бангладешъ», «Серьги», «Гуцул Калипсо», кавер-бендов «Кино» и «Ленинград».





Фото politring.com и belta.by.