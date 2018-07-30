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Куда жители Витебского района могут сдать ягоды, фрукты, грибы
31.07.2018 07:08 — Новости Общества | Tut.by
Ягоды, грибы, а также излишки продукции с личных подворий у населения приобретают все торговые объекты «Витебской универсальной базы».
Так, яблоки сейчас принимают по 5 копеек за килограмм в каждом магазине потребкооперации и стационарном заготовительном пункте Витебского района, сообщил директор универсальной базы Геннадий Михалко.
С 12 августа в малонаселенных деревнях, где нет стационарных торговых точек, будут работать разъездные заготовители. В автолавках сельчанам предоставят всю необходимую информацию о стоимости заготовок.
Для переработки фрукты отправляют на Шарковщинский консервно-овощесушильный завод.
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Ягоды, грибы, а также излишки продукции с личных подворий у населения приобретают все торговые объекты "Витебской универсальной базы".
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