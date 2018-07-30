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Руководство Чечерского райисполкома проводит встречи с коллективами и населением
31.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Продолжается проведение встреч руководства районного исполнительного комитета с отчетом о работе госорганов в трудовых коллективах и с населением по месту жительства .
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Продолжается проведение встреч руководства районного исполнительного комитета с отчетом о работе госорганов в трудовых коллективах и с населением по месту...
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