Продолжается проведение встреч руководства районного исполнительного комитета с отчетом о работе госорганов в трудовых коллективах и с населением по месту жительства .



Заместитель председателя райисполкома Александр Кужель на встрече с коллективом ДЭУ-115.



В июле глава района Игорь Аслюк в таком формате общался с сотрудниками районного центра ремесел, фольклора и этнографии. Представители учреждения культуры высказали просьбу о приобретении швейного оборудования. Председатель райисполкома обещал оказать поддержку.

Его заместитель Наталья Пшеничных провела встречи с работниками винзавода, ОСП «Чечерское» и спецлесхоза. Заместитель председателя райисполкома Александр Кужель вел диалог с коллективами РЭС и ДЭУ-115. К этим специалистам вопросов не поступило.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководство Чечерского райисполкома проводит встречи с коллективами и населением Продолжается проведение встреч руководства районного исполнительного комитета с отчетом о работе госорганов в трудовых коллективах и с населением по месту...