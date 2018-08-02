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Сотрудник МЧС спас школьницу и студентку, тонувших в Западной Двине
03.08.2018 07:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 августа. Сотрудник МЧС спас школьницу и студентку, тонувших в Западной Двине, в городской черте Полоцка.
Сообщение о тонущих людях поступило 2 августа в 16.20. Работник ведомства спас учащуюся Бигосовской средней школы Верхнедвинского района 2006 года рождения и студентку Полоцкого педагогического колледжа 2000 г. р. В госпитализации они не нуждались, отмечает Витебское областное управление МЧС.
БелаПАН.
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Минск, 3 августа. Сотрудник МЧС спас школьницу и студентку, тонувших в Западной Двине, в городской черте Полоцка. Сообщение о тонущих людях поступило 2 августа в...
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