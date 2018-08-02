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Дипломаты занимаются организацией доставки на родину тел погибших белорусов в Калужской области

03.08.2018 16:32 — Новости Общества | БелТА  
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3 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дипломаты занимаются организацией доставки на родину тел погибших белорусов в ДТП в Калужской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Родственники погибших проинформированы, проводятся необходимые мероприятия по доставке тел на родину", - отметили в диппредставительстве.

По данным ГИБДД по Калужской области, авария произошла вечером 1 августа в Мосальском районе. Предварительно установлено, что ехавший в сторону Рославля водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo. В результате ДТП 41-летний водитель ВАЗа и 45-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще два пассажира получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель Volvo отделался незначительными ушибами.

"Посольство Беларуси находится в контакте с властями Калужской области по поводу ситуации, связанной с гибелью двух граждан Республики Беларусь в ДТП на 251-м км трассы А130 Москва-Малоярославец-Рославль", - добавили в пресс-службе.-0-

 
 
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3 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дипломаты занимаются организацией доставки на родину тел погибших белорусов в ДТП в Калужской области, сообщили БЕЛТА в...
 
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