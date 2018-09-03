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Долг потребителей электричества и тепла сокращается, но все еще огромный

09.08.2018 — Новости Общества | Брестская газета  
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Накопившаяся в течение длительного периода задолженность за поставленную белорусским потребителям электрическую и тепловую энергию на 1 июля составила 969,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

На 1 мая долг по оплате электричества и тепла составлял 985,3 млн рублей. Таким образом, за май-июнь потребители Беларуси сократили общую задолженность на 15,7 млн рублей.

По данным Минэнерго, за первое полугодие 2018 года белорусским потребителям было отпущено тепловой и электрической энергии на 4,445 млрд рублей. Энергетикам заплатили за 99,2% поставленной за этот период энергии.

Так, организации концерна «Беллегпром» заплатили за 99% полученной энергии, Минстройархитектуры — 98,6%, Национальной академии наук — 97%, Белкоопсоюза — 96,7%, Минсельхозпрода — 87,1%.

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Организации коммунальной формы собственности Брестской области обеспечили оплату 99,7% отпущенной энергии, Минска — 99,1%, Гродненской области — 97,9%, Витебской — 95,5%, Могилевской — 95,4%, Минской — 91,6%, Гомельской области — 90%,

В июне этого года потребителям страны было поставлено электричества и тепла на 613,2 млн рублей. Несмотря на недоплату со стороны Белкоопсоюза, Минсельхозпрода, НАНБ и коммунальных организаций ряда областей и Минска, за месяц энергетики в общей сложности получили 100,4% оплаты за счет погашения задолженности другими потребителями, сообщает naviny.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Энергетикам заплатили лишь за 99,2% поставленной за полгода энергии. Да и не все должники рассчитались. Запись Долг потребителей электричества и тепла сокращается,...
 
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