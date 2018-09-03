Блицопрос. Знаете ли вы корни своего рода?

Такой вопрос мы задали прохожим на улицах Гомеля, ведь только равнодушного ко всему человека не интересует, откуда его истоки.

Виктория Смотрова, гомельчанка: — Я, как ни горько, подкидыш. Своих приемных родителей, конечно, помню и знаю: бабушка Маланья на Полтавщине родила моего отца в 56 лет и дожила до 120! По материнской линии предки россияне: бабушка колхозница, а дедушка военный, из курского рода Горбуновых.

Наталья Ковалева, мама полуторагодовалого Максимки и 8-летнего Димки: — Корни моего отца из Новозыбковского района Брянщины. А мамины предки — из деревни Маложин Брагинского района, дедушка Петя и теперь там живет. Дедуля по папиной линии погиб...

Сергей Мишков, старший прораб стройтреста № 14 г. Гомеля: — Мои родители из деревни Мелешковичи Мозырского района. Дедушку по материнской линии не застал в живых. На школьных каникулах гостил в отчей деревне у бабушек Нади и Тани, дедушки Виктора.

Александр Панарад, студент БелГУТа: — Поступил, буду учиться в Гомеле, а корни мои из города Лиды в Гродненской области. У бабушки было интересное имя — Леня (Леонида), дедушку по отцовской линии звали Юра. К сожалению, их уже нет. Святослав и Валерия — отец и мать моей мамы.

Аркадий Смоловский, пенсионер: — Я из Хойников. В 1938-м на свет появился, жил в своем райцентре у дедушки Ивана и бабушки Каролины. Они напророчили, что буду я в авиации. Отучившись на Украине, работал инженером по эксплуатации самолетов в аэропортах Свердловска и Гомеля.

Наталья Шевелюк, работник ОАО «Милкавита»: — Мама моя из Городнянского района Черниговской области, а отец брестчанин. Я поздний ребенок, мама родила меня в 38 лет. Ни бабушек, ни дедушек уже не было на свете. Но в семейном альбоме храню фото бабушек Елены и Анны, дедушек Ивана и Василия.