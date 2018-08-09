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Сморгонские лидеры не подвели

10.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В конце июля в городе Гродно состоялись областные соревнования добровольных санитарных дружин. К участию в соревнования допускались дружины, занявшие первые места на этапах районных и гродненского городского соревнований. Всего в соревнованиях приняли участие 17 санитарных дружин.

Сморгонские лидеры не подвели

Сморгонские лидеры не подвели

По сложившейся традиции, Сморгонский район представляла санитарная дружина ОАО «Сморгонский агрегатный завод», которая на протяжении последних 10 лет удерживает первенство в районных соревнованиях.

Участников приветствовал заместитель начальника областного управления МЧС Андрей Кончик. Он отметил, что добровольцы зачастую оказываются на месте происшествия первыми и своими грамотными действиями предотвращают беду. Андрей Антонович пожелал удачи участникам, которая в этот день им была особенно необходима.

Каждую санитарную дружину ожидало прохождение шести этапов, на которых строгими и беспристрастными судьями осуществлялась проверка табельного оснащения и умение его применять, оценивалось умение действовать в очагах химического и комбинированного заражения, инфекционного заболевания, а также знания и действия командира санитарной дружины. Наряду с теоретическими знаниями оценивались и практические навыки сандружинниц в оказании медицинской помощи и эвакуации пострадавших из очагов поражения в условиях чрезвычайных ситуаций. На ряде этапов помимо правильных ответов и действий санитарной дружины, учитывалось время ее работы. На завершающем этапе участникам предстояло продемонстрировать свои творческие способности.

Сморгонские лидеры не подвели

Сморгонские лидеры не подвели

Сморгонские лидеры не подвели

По итогам соревнований, санитарная дружина Сморгонского агрегатного завода заняла третье место, пропустив вперед лишь сандружины Гродненских электрических сетей РУП «Гродноэнерго» и ОАО «Красносельскстройматериалы». В конкурсе командиров сандружин лидер сморгонцев Татьяна Ражанская была признана одной из лучших, судьи отдали ей 2 место. По достоинству были оценены и творческие таланты, песенно-танцевальный номер, продемонстрированный на конкурсе, также был удостоен 2 места.

Сморгонские лидеры не подвели

Сморгонские лидеры не подвели

Соб. кор.

 
Теги: Гродно
 
 
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В конце июля в городе Гродно состоялись областные соревнования добровольных санитарных дружин. К участию в соревнования допускались дружины, занявшие первые...
 
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