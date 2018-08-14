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Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет
15.08.2018 20:57 — Новости Общества | БелТА
Место происшествия. Фото Синьхуа-БЕЛТА
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет. Такая информация со ссылкой на дипломатов прозвучала в эфире телеканала
Обрушение автомобильного моста произошло 14 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур, на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Премьер Италии объявил в связи с обрушением моста о введении режима ЧС на 12 месяцев.-0-
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет. Такая информация со ссылкой на дипломатов прозвучала в эфире...
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