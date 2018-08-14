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Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет

15.08.2018 20:57 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет
Место происшествия. Фото Синьхуа-БЕЛТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет. Такая информация со ссылкой на дипломатов прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Обрушение автомобильного моста произошло 14 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур, на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Премьер Италии объявил в связи с обрушением моста о введении режима ЧС на 12 месяцев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет. Такая информация со ссылкой на дипломатов прозвучала в эфире...
 
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