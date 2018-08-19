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Август продолжает баловать. Погода в Витебске на неделе
20.08.2018 08:29 — Новости Общества | Tut.by
Август продолжает баловать комфортной теплой погодой. На неделе в Витебске возможен только один дождливый день — вторник,
В понедельник, 20 августа, днем +23…25°C.
Во вторник, 21 августа, возможен дождь. День будет ветреным — порывы до 15 метров в секунду. Термометр в дневные часы покажет до +22°C.
Среда, четверг и пятница, 22−24 августа, порадуют солнечной погодой без осадков. Ночью в эти дни — до +12°C, днем — до +20°C.
Хорошей недели вам!
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На неделе в Витебске возможен только один день с дождем - вторник.
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