В Минске на открытии магазина в толпу людей бросали мороженное со входа

В интернете появилось видео с кадрами, как в Минске на открытии магазина скопившимся людям бросают мороженное со входа, а они его ловят. Читайте, как это объясняют в самом магазине.

Все произошло 20 августа на Корженевского, 4а, на открытии магазина «Трио». На видео заметно, как со входа скопившейся толпе бросают мороженое. Некоторые его ловят, некоторые — нет.

Маркетолог магазина «Трио» рассказывает, что открытие планировали провести как обычно — с дегустацией продукции собственного производства. Компания проводит такие акции при открытии торговых точек регулярно. Но такой ажиотаж, как на Корженевского, случился впервые.

— По техническим причинам у нас открытие было немного не вовремя. Планировали в 16.00, а по факту открыли двери где-то в 17.15. Люди были какими-то озлобленными. Мы хотели вынести мороженое на стол для дегустации, как мы обычно делаем, но нам даже не дали этого сделать, мы не успели. Люди начали хватать мороженое из рук, коробки попадали, кто-то кричал: «Дайте нам, тут дети!». [Первые] посетители начали бросать это мороженое последним и все стали кричать: «Дайте нам!».

Маркетолог говорит, что работники магазина сами не ожидали, что выйдет такая ситуация и люди придут на открытие с негативом.

— Мы этого не планировали и не хотели. У нас стояло три дегустационных стола. Мы угощали напитками, чипсами, все было нормально, а мороженое даже не успели вынести. Там была такая толпа, что нам пришлось охрану вызывать.

Работник «Трио» говорит, что в следующий раз они не станут указывать время, чтобы подобных ситуаций и негатива избежать.